Арестован начальник Уральского учебного спасательного центра МЧС

В Озерске сотрудники ФСБ и военного следственного управления СК России задержали начальника федерального государственного казенного учреждения «Уральский учебный спасательный центр МЧС России» полковника Андрея Скульдицкого. Екатеринбургский гарнизонный военный суд в Екатеринбурге заключил его под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе суда.

«Ходатайство следователя удовлетворено 2 июля. В отношении Андрея Скульдицкого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа. Постановление не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе военного суда.

По данным источника «Ъ-Южный Урал» в правоохранительных органах, руководитель учебного спасательного центра в 2022-2024 годах использовал труд подчиненных военнослужащих-контрактников для строительства дачи.