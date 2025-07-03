ТАСС: в Москве арестовали замглавы Росгидромета по делу о мошенничестве

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает об аресте заместителя руководителя Росгидромета Наталии Радьковой. По информации агентства, решение по ходатайству следователя принимал Басманный суд Москвы.

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Госпожа Радькова обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), говорится в сообщении. Источник заявил ТАСС, что адвокат уже успел подать апелляцию на решение об аресте, «но Мосгорсуд ее отклонил». Когда было вынесено решение об аресте, не уточняется. Адвокат Михаил Мушаилов от комментариев отказался, указывает агентство.

В Басманном суде, а также в следственных органах пока не комментировали информацию о возможном аресте замруководителя Росграницы.

В 2008-2012 годах госпожа Радькова работала в Росгранице, позднее перешла в Росгидромет, указывает ТАСС. В 2020 году Тушинский суд Москвы увеличил до 10 лет срок лишения свободы для бывшего руководителя Росграницы Дмитрия Безделова, признанного виновным в мошенничестве.