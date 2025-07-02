Главному свидетелю вышла строгая скидка

В Москве осудили бывшего гендиректора АО МЭК Джамила Дашина. Он был деловым партнером предпринимателя и акционера группы компаний «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова и дал на него и бывшее руководство энергохолдинга подробные показания. Бывшие топ-менеджеры «ТНС энерго» обвиняются в миллиардных хищениях у Россетей при неоплате договоров на поставку электроэнергии. С учетом сделки со следствием Джамил Дашин, также признанный участником организованного преступного сообщества, был приговорен к шести годам заключения и арестован в зале суда.

Уголовное дело в отношении бывшего руководства компании еще рассматривается в суде

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Тверского райсуда Москвы, вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю АО «Межрегиональная энергосбытовая компания» Джамилу Дашину по выделенному уголовному делу. Его признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 210 «Участие в преступном сообществе с использованием служебного положения». По совокупности двух статей суд приговорил Джамила Дашина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, арестовав его в зале суда, хотя санкция вмененной ему 210-й статьи Уголовного кодекса РФ предусматривала от 15 до 20 лет заключения.

Джамил Дашин был задержан в ноябре 2020 года одновременно с акционером ГК «ТНС энерго» Дмитрием Аржановым, тогдашним гендиректором группы компаний Сергеем Афанасьевым, его супругой и заместителем по управлению дочерними обществами «ТНС энерго» Софьей Афанасьевой, а также исполнительным директором «ТНС энерго Нижний Новгород» Борисом Щуровым. Руководство и членов совета директоров сбытового энергохолдинга обвинили в хищениях 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье» за счет введения сетевой компании в заблуждение: вместо оплаты поставок электроэнергии сбытовые компании в 2011–2020 годах выводили часть собранной с потребителей платы на сторонние проекты и за рубеж в офшорные компании.

Задержанное руководство «ТНС энерго» следователь МВД также квалифицировал как преступную организацию.

Джамил Дашин был единственным из задержанных, кто впоследствии избежал ареста. Он был другом и деловым партнером Дмитрия Аржанова, но в ходе расследования заключил досудебное соглашение с прокуратурой и в качестве основного свидетеля обвинения дал подробные показания на своего патрона и бывших топ-менеджеров «ТНС энерго». Их начали судить в конце 2023 года, и когда уголовное дело было передано в суд, предполагаемый ущерб «Россетям» составил уже 14,5 млрд руб. за счет предполагаемых хищений в зоне ответственности «ТНС энерго Нижний Новгород» и «ТНС энерго Ярославль».

Как выяснил «Ъ-Приволжье», обвиняемый Дашин, которого по «делу Аржанова» допрашивали на протяжении нескольких судебных заседаний, даже организовал своеобразную презентацию, расписывая преступные роли подельников. К договорным отношениям по поставкам электроэнергии между региональными сбытовыми компаниями «ТНС энерго» и «Россети Центр и Приволжье» он отношения не имел. Однако сельхозпредприятия Дмитрия Аржанова заключали с подконтрольными Джамилу Дашину компаниями договоры займа в общей сложности на 7 млрд руб. Иногда Дмитрий Аржанов, бизнес которого кредитовали фирмы Дашина, также выступал поручителем по банковским кредитам его компаний.

Как полагает обвинение, эти финансовые взаимоотношения использовались в цепочке расчетов для вывода средств из дочерних обществ «ТНС энерго».

Полностью признав свою вину и пойдя на сделку со следствием, Джамил Дашин мог рассчитывать на более мягкое наказание, и в итоге его получил. В адвокатском бюро «Бартолиус», юристы которого защищали обвиняемого, отказались от комментариев по уголовному делу и приговору суда.

Что касается основного судебного процесса в отношении Дмитрия Аржанова, Сергея и Софьи Аржановых и Бориса Щурова, как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», они свою вину в хищениях у Россетей с многомиллиардным ущербом не признают. Обвиняемые полагают, что речь идет о гражданско-правовых отношениях по тем договорам, где между сетевой компанией и сбытовыми организациями просуживались крупные суммы задолженности за поставки электроэнергии.

Уголовное дело по обвинению бывшего руководства группы «ТНС энерго» в мошенничестве и организованном преступном сообществе слушается в том же Тверском суде столицы, где осудили Джамила Дашина.

Роман Кряжев