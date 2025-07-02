Офисное размещение

Административное здание на ул. Крылова, 36, в Перми, находившееся в продаже с 2023 года, сменило собственника. ООО «Хостел», владевшее им, продало шестиэтажный объект инвестиционному подразделению корпорации «Перспектива». Перед сделкой здание несколько лет использовалось как хостел. Новый собственник планирует реконцепцию объекта в бизнес-центр Эксперт полагает, что здание могли продать с существенным дисконтом от последней известной стоимости в 240 млн руб.



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Инвестиционное подразделение корпорации «Перспектива» — ООО «Перспектива-Инвест» — на минувшей неделе стало владельцем административного здания на ул. Крылова, 36, в Дзержинском районе Перми. Об этом рассказал председатель совета директоров корпорации Владимир Онянов на пресс-конференции 2 июля. «Мы купили новое здание на ул. Крылова, 36. В этой локации строится ключевая транспортная развязка — ул. Крисанова. Приобретенный объект находится в самом центре микрорайона. Мы посчитали его покупку выгодным вложением, которое несет возможности для размещения в здании офисов малого и среднего бизнеса»,— пояснил господин Онянов. В последние два года объект пустовал, ранее здание функционировало как хостел.

Эксплуатировать недвижимость и взаимодействовать с арендаторами станет управляющая компания корпорации. Помещения в здании «Перспектива» предлагает к покупке инвесторам как арендный бизнес для получения пассивного дохода от сдачи помещений в аренду. В корпорации подсчитали, что потенциальными клиентами будущего бизнес-центра станут около 8 тыс. человек. Это жители имеющегося поблизости жилого массива и планируемых новостроек. Отметим, что возле БЦ «Крылов» будет проходить ул. Крисанова. Участок дороги от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина сейчас на этапе строительства.

Здание на ул. Крылова, 36, является шестиэтажным (плюс подвал и технический этаж). Возведено в 1989 году, возле него имеется открытый паркинг на 50 машино-мест. Площадь участка под постройкой — 1,7 тыс. кв. м. Этот объект недвижимости продавался на профессиональных сайтах с 2023 года. Тогда его стоимость составляла 250 млн, а позднее — 240 млн руб. (57,9 тыс. руб. за 1 кв. м).

По данным «Ъ-Прикамье», продавцом недвижимости выступило ООО «Хостел». В сервисе Kartoteka.ru указано, что ООО «Хостел» учреждено в 2004 году, занимается арендой и управлением нежилой недвижимостью. Учредителем и гендиректором общества с 2009 года является Ольга Чудакова, бывший владелец ныне недействующих ООО «Спецдорсервис» (строительство) и ООО «Атлантис Групп» (операции с недвижимостью). Правопредшественником «Хостела» указано ЗАО «Центральный рынок», которое раньше возглавлял Реваз Шенгелия, директор и владелец ООО «Торговый комплекс Центральный» (управляет Центральным рынком).

Связаться с Ольгой Чудаковой «Ъ-Прикамье» не удалось. В администрации Центрального рынка пояснили, что господин Шенгелия не имеет отношения к ООО «Хостел».

Гендиректор агентства Research & Decisions Регина Давлетшина обратила внимание, что, несмотря центральное расположение здания по ул. Крылова, 36, сама его локация на данный момент невыгодна из-за отдаленности от транспортной инфраструктуры

«Положение нового актива “Перспективы-Инвест” изменится с вводом в строй ул. Крисанова, которая сейчас на этапе продления. Тогда здание корпорации превратится в недвижимость, расположенную в самом центре города с абсолютной транспортной и пешеходной доступностью. Это уникальный объект: дорожное строительство возле него открывает существенный потенциал для роста инвестиционной стоимости здания»,— считает госпожа Давлетшина. По мнению эксперта, здание на ул. Крылова могло быть продано с существенным дисконтом от последней известной стоимости. Это связано с тем, что недвижимость старой советской постройки является «сложным» объектом с большой площадью и длительным сроком экспозиции в непопулярной на момент сделки локации.

Евгения Ахмедова