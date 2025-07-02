Главные новости за 2 июля. Кавказ

В Кисловодске объем внебюджетных вложений в городскую экономику по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 14,3 млрд руб. Сумма превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 400 млн руб. (на 2,9%).

Незаконная свалка на площади более 1,7 тыс. кв. м выявлена в Буденновске Ставропольского края. Экологический ущерб от нее превышает 67 млн руб. На территории обнаружены груды битого кирпича, бетона, древесины и другого строительного мусора.

Сотрудники главного управления собственной безопасности из Москвы проводят обыски в региональном главке МВД Ингушетии, в частности у министра. Уточняется, что два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального министерства, так и районных и муниципальных отделов.

Здание новой амбулатории откроется к концу месяца в Белой Речке. В новой амбулатории на 352 кв. м. расположатся кабинеты профильных врачей, физиотерапии, лаборатория, дневной стационар и фильтр-бокс.

Количество гостей, отдохнувших в гостиницах и санаториях Кисловодска, может достичь 600 тыс. человек в 2025 году, что на 85 тыс. больше, чем годом ранее.

Аграрии Ставропольского края приступили к уборке раннего картофеля с площади 6,2 тыс. га, что на 10% превышает показатели прошлого года.