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В Белой Речке завершили строительство новой амбулатории

Здание новой амбулатории откроется к концу месяца в Белой Речке. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В новой амбулатории на 352 кв. м. расположатся кабинеты профильных врачей, физиотерапии, лаборатория, дневной стационар и фильтр-бокс. Медучреждение сможет обслуживать более трех тысяч жителей.

Сейчас подрядчик благоустраивают территорию, устанавливают мебель и систему навигации.

Константин Соловьев

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