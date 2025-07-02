В Белой Речке завершили строительство новой амбулатории
Здание новой амбулатории откроется к концу месяца в Белой Речке. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы Кабардино-Балкарии.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
В новой амбулатории на 352 кв. м. расположатся кабинеты профильных врачей, физиотерапии, лаборатория, дневной стационар и фильтр-бокс. Медучреждение сможет обслуживать более трех тысяч жителей.
Сейчас подрядчик благоустраивают территорию, устанавливают мебель и систему навигации.