Кисловодск получил более 14 млрд рублей частных инвестиций за полгода

В Кисловодске объем внебюджетных вложений в городскую экономику по итогам первых шести месяцев 2025 года составил 14,3 млрд руб. Об этом сообщил глава курорта Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Господин Моисеев уточняет, что сумма превышает показатель за аналогичный период прошлого года на 400 млн руб. (на 2,9%). Всего с начала 2024 года в городе реализовано 13 инвестиционных проектов, в том числе открыты новые гостиницы, санатории, многоквартирные дома, рестораны и кафе.

«Преимущественно инвесторов привлекают курортная инфраструктура и современные проекты в сфере санаторного-курортного бизнеса. В настоящее время ведется работа над новыми проектами, включая строительство коллективных средств размещения, жилых домов, кафе, ресторанов и торговых объектов», — отметил Евгений Моисеев.

Константин Соловьев