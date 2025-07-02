Ставропольские фермеры увеличили посевы раннего картофеля на 10%

Аграрии Ставропольского края приступили к уборке раннего картофеля с площади 6,2 тысячи гектаров, что на 10% превышает показатели прошлого года. Об этом сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Сельскохозяйственная техника работает преимущественно на полях Ипатовского и Петровского округов. На текущий момент фермеры собрали урожай с 18,6 га и накопали 706,8 т при средней продуктивности 380 ц с га.

В регионе культивируют различные сорта: вершинский, колобок, манифест, волжанин, жуковский ранний и другие.

Весной производители получили господдержку в размере 11,4 млн руб. на покупку элитных семян картофеля и гибридов овощей открытого грунта. Дополнительно планируется выделить 18,9 млн руб. в качестве компенсации части расходов сельхозпроизводителей

Валентина Любашенко