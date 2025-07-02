В главном управлении МВД Ингушетии прошли обыски

Сотрудники главного управления собственной безопасности из Москвы проводят обыски в региональном главке МВД Ингушетии, в частности у министра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уточняется, что два месяца назад были задержаны руководители финотделов как регионального министерства, так и районных и муниципальных отделов. Обыски проходили в рамках расследования дела о хищении федеральных средств.

Собеседник редакции также уточнил, что в скором времени планируется приезд второй группы для проверки.

Константин Соловьев