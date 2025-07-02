На Ставрополье ущерб от незаконной свалки оценили в 67 млн рублей

Незаконная свалка на площади более 1,7 тыс. кв. м выявлена в г. Буденновске Ставропольского края. Экологический ущерб от нее превышает 67 млн руб. Об этом сообщил региональный Росприроднадзор.

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По информации ведомства, на территории обнаружены груды битого кирпича, бетона, древесины и другого строительного мусора.

«Установлено превышение загрязняющих веществ в почве, отходы отнесены к четвертому и пятому классам опасности»,— пояснили в Росприроднадзоре.

Индивидуальному предпринимателю, организовавшему свалку, предложено добровольно возместить ущерб. В случае отказа, специалисты Росприроднадзора будут вынуждены обратиться в суд.

Валентина Любашенко