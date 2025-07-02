На Ставрополье выяснят причину гибели рыбы в реке Кума

Причины массовой гибели рыбы в реке Кума Ставропольского края выяснят специалисты краевого министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информация о выбросах в реку, а затем и об обнаружении мертвой рыбы была опубликована местными жителями в сети интернет.

В ведомстве отметили, что факт гибели рыбы в реке подтвердился. Сейчас специалисты министерства проводят обследование места происшествия.

Наталья Белоштейн