Путин и Жапаров договорились укреплять взаимодействие РФ и Киргизии

Президенты России и Киргизии Владимир Путин и Садыр Жапаров на переговорах в Кремле подтвердили намерение укреплять взаимодействие по всем ключевым направлениям. В частности, господин Жапаров призвал расширить сотрудничество в сферах транспорта, энергетики, промышленности и сельского хозяйства, сообщила журналистам его пресс-служба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На встрече с Владимиром Путиным Садыр Жапаров заявил, что между странами «полное взаимопонимание и доверие» и нет никаких политических разногласий и противоречий. Он также выступил за развитие стратегического партнерства государств.

Российский президент отметил рост товарооборота Киргизии и России: в 2024 году показатель вырос больше чем на 11%. «Большое количество российских предприятий работает в Кыргызстане. Россия является одним из ведущих торгово-экономических партнеров Кыргызстана, и это подкрепляется нашими планами на будущее»,— отметил он.

Лусине Баласян