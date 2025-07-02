В Рыбинске арестованный теплоход продают за 664 тысячи рублей

В Рыбинске на продажу выставлен арестованный однопалубный теплоход с надстройкой. Соответствующие торги объявлены на площадке «РТС».

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Построенное на Невском заводе судно стоит на стапеле на территории ООО «Верфь Братьев Нобель». Теплоход не зарегистрирован в Государственном судовом реестре РФ и реализуется на основании постановления судебного пристава. Согласно документам, предметом исполнения является неустойка в размере 2,7 млн руб. с физлица в пользу ООО «Верфь Братьев Нобель».

Согласно решению Рыбинского городского суда от 29 декабря 2022 года, которое упоминается в постановлении приставов, ООО «Верфь Братьев Нобель» обратилось в суд с требованием обязать ответчика освободить земельный участок от находящегося на нем прогулочного судна «Ротода» и взыскать с него неосновательное обогащение в размере 2,7 млн руб., выразившееся в сбережении платы за отстой судна.

Еще в декабре 2008 года между заводом и ООО «Ресурс-Нафта» был заключен договор на ремонт теплохода. Работы были выполнены, но не были оплачены. Заказчик посчитал, что за них должен заплатить собственник судна, чего не произошло. Несмотря на попытки завода вынудить собственника забрать теплоход с территории предприятия, соответствующее решение до сих пор не исполнено.

Длина теплохода 1963 года постройки составляет 29,5, ширина — 5,5 м, высота борта — 2,4 м. Его начальная цена определена в 664 тыс. руб.

Алла Чижова