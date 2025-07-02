Замминистра строительства Кабардино-Балкарии заподозрили в злоупотреблениях

В Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра строительства и ЖКХ республики. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), сообщили в республиканском управлении СКР.

По данным следствия, в декабре 2024 года в Нальчике сотрудниками Госстройнадзора была проведена внеплановая проверка проектной документации 13 новых многоквартирных домов. Проверяющие обнаружили серьезные нарушения, «препятствующие выдаче заключений о вводе домов в эксплуатацию». Ревизия выявила также, что по указанию замминистра, «на которого были возложены обязанности руководителя департамента регионального государственного строительного надзора», в официальную документацию построенных домов были внесены недостоверные сведения. На их основании администрация Нальчика выдала разрешения на ввод новостроек в эксплуатацию.

Имя подозреваемого следственные органы не называют.

Дело было возбуждено по материалам УФСБ России по КБР.

Александра Ларинцева, Пятигорск