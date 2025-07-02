В Госдуму внесли законопроект о штрафах для перевозчиков за задержку транспорта

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за опоздание общественного транспорта

Депутаты от ЛДПР совместно с руководителем фракции Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ввести штрафы для перевозчиков за опоздание общественного транспорта. Пакет документов опубликован на сайте нижней палаты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутаты предлагают считать достаточным для наказания опоздание:

Городского транспорта — более 15 минут;

Пригородного — 30 минут;

Междугороднего — 1 час;

Международного — 4 часа.

Для должностных лиц предлагается ввести штраф от 3 до 5 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей — от 5 до 10 тыс. руб., для юридических лиц — от 10 до 30 тыс. руб. Исключение — опоздание по не зависящим от перевозчика причинам, которое не будет наказываться.

Сейчас административная ответственность за опоздание общественного транспорта не предусмотрена. Возможно лишь предъявление претензии и получение пассажиром компенсации в размере 3% от стоимости за каждый час ожидания, но не более полной цены билета. Также существует право обратиться в суд за возмещением убытков из-за задержки отправления или прибытия с опозданием.

В документе приводится информация о более 35,7 тыс. жалоб пассажиров на опоздания автобусов в Подмосковье за 2024 год. Проблема с нарушения расписания отмечается в разных регионах страны, пишут депутаты. Это говорит о неэффективности существующего правового регулирования, считают они.