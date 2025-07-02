Главные новости к утру 2 июля

Подконтрольная Александру Клячину сеть Azimut Hotels возьмет в управление два отеля в туристическом поселке Архыз. Открытие объектов позволит увеличить поток гостей на курорт на 10–15%.

Министр обороны Пит Хегсет отдал приказ приостановить отправку партии ракет и боеприпасов на Украину на фоне обеспокоенности по поводу запасов вооруженных сил США. Об этом сообщает NBC News. Как сообщили собеседники издания, задержаны поставки десятков зенитных ракет Patriot, тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятков ПЗРК Stinger, ракет класса «воздух-воздух» AIM и гранатометов.

55 лет назад состоялась мировая премьера фильма Бернардо Бертолуччи «Конформист», в нем одну из главных ролей сыграла Доминик Санда. Недавно на фестивале Midnight Sun Film Festival прошла ретроспектива, посвященная французской актрисе, героине классических и культовых фильмов второй половины ХХ века. Она представила также свою недавнюю работу в картине «Павлиний рай». С Доминик Санда побеседовал Андрей Плахов.

Импортное сырье, перевозимое в адрес непрерывно действующих организаций, получит приоритет относительно ряда других грузов на сети ОАО РЖД. В частности, это должно облегчить поставки глинозема для «Русала», а также импорт ферросплавов для производства специальных сталей. Промышленники считают необходимым определить и перечень критического сырья.

Председателя СООНКО «Азербайджан-Урал» Шахина Шыхлински, задержанного в Екатеринбурге вечером 1 июля, отпустили домой. Он проходит по уголовному делу в качестве свидетеля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что представители США согласовали с представителями Израиля условия для прекращения огня в Газе. «Израиль согласовал необходимые условия для 60-дневного прекращения огня, в течение которого мы будем работать со всеми сторонами, чтобы положить конец войне. Катар и Египет, которые очень старались помочь принести мир, представят это окончательное предложение»,— написал он соцсети Truth Social.

Лидер сенатских демократов Чак Шумер инициировал переименование масштабного законопроекта Дональда Трампа за минуты до его принятия. Используя процедурное правило, сенатор оспорил президентский эпитет «One Big Beautiful Bill Act» в тексте документа. Председательствующий Пит Рикеттс поддержал возражение, и билль лишился названия.

Восемь сотрудников медицинского учреждения Надеждинского района обвиняются в незаконном обогащении. По версии следствия, за четыре года они необоснованно получили от государства 46 млн руб. Главный бухгалтер местной больницы разработала схему, согласно которой на банковские счета соучастников перечислялись необоснованно высокие зарплаты.