В Приморье медики обвиняются в незаконном получении зарплаты на 46 млн рублей

Восемь сотрудников медицинского учреждения Надеждинского района обвиняются в незаконном обогащении. По версии следствия, за четыре года они необоснованно получили от государства 46 млн руб.

«Оперативниками установлено, что 64-летняя жительница Надеждинского района (главный бухгалтер местной больницы – «Ъ») разработала схему незаконного обогащения и вовлекла в противоправную деятельность еще семерых сотрудников учреждения. На банковские счета соучастников осуществлялось перечисление необоснованно завышенной заработной платы»,— говорится в сообщении УМВД РФ по Приморью.

По данным полиции, участники группы получали на банковские счета завышенные зарплаты, часть из которых в виде «откатов» отдавали главному бухгалтеру.

Все фигуранты дела уволены из медучреждения, им предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание за данное преступление — до 10 лет лишения свободы.