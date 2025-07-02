Дела отельера пошли в гору

Подконтрольная Александру Клячину сеть Azimut Hotels возьмет в управление два отеля в туристическом поселке Архыз. Открытие объектов позволит увеличить поток гостей на курорт на 10–15%. Российские отельеры увеличивают присутствие на горнолыжных курортах, но сталкиваются с растущей конкуренцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды горного курорта Архыз

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Виды горного курорта Архыз

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Azimut Hotels возьмет в управление две гостиницы в центре туристического поселка Архыз с совокупным фондом 400 номеров, рассказали “Ъ” в компании. Оба объекта расположены на улице Ленина. Это отели категории «пять звезд» (220 номеров) и «четыре звезды» (180 номеров). Начать работу они должны к новому горнолыжному сезону, увеличив поток гостей на курорт на 10–15%. Собственника гостиниц в Azimut Hotels не раскрывают.

Собеседник “Ъ” на гостиничном рынке не исключает, что речь идет об объектах ООО «Каскад», планировавшего строительство в Архызе пятизвездочного отеля. Компания, согласно СПАРК, контролируется Георгием Мазараки (36% долей), Никитой Ереминым (34%) и Людмилой Ересько (30%). Господин Мазараки — сын совладельца строительной ГК «Стилобат» Льва Мазараки и племянник первого заместителя директора ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, по словам источника “Ъ” на рынке недвижимости. В ООО «Каскад» “Ъ” оперативно не ответили, в ГК «Стилобат» от комментариев отказались.

Согласно ЕГРН, «Каскад» владеет участком в Архызе, который расположен по адресу улица Ленина, 44, площадью 0,4 га. Здесь функционирует отель Grand Snow Resort (57 номеров). Объекты Azimut Hotels планируется открыть на соседних участках, собственники которых — физические лица, данные о них скрыты. Источник “Ъ” на гостиничном рынке предполагает, что оператор мог также взять в управление отели ООО «Арс Девелопмент». Бенефициаром этой компании, согласно СПАРК, выступает Амира Вагабова. Схожие проекты ранее заявляло и ООО «Архыз 1700», принадлежащее краснодарскому строительному холдингу «Самсон». На вопросы “Ъ” в этих компаниях не ответили.

Azimut Hotels — один из крупнейших гостиничных операторов России. Основным собственником считается Александр Клячин. В портфеле компании более 12 тыс. номеров. Это 70 отелей и санаториев, расположенных в 45 городах России. Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский отмечает, что компания заинтересована в том числе в развитии на Кавказе, в ближайшие пять лет в горах планируется открытие пяти-шести гостиничных и санаторных объектов.

Поселок Архыз расположен в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии. С 2013 года здесь работает одноименный курорт, специализирующийся на зимнем отдыхе. Согласно Travelata.ru, в минувшем сезоне Архыз был на четвертом месте среди российских горнолыжных курортов и сформировал 3% бронирований. Направление уступило горному кластеру Сочи, Домбаю и Приэльбрусью. Представитель курорта «Архыз» уточнил “Ъ”, что в 2024 году локацию посетили 1,07 млн туристов, на 20% больше, чем годом ранее. В январе—июне 2025 года поток составил 716 тыс., прибавив 1,7% год к году.

Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что сейчас на курорте «Архыз» работают 18 качественных средств размещения с общим фондом 1,4 тыс. номеров. Интерес инвесторов к месту она называет повышенным: за первую половину 2025 года здесь открылись три отеля на 549 номеров. Сетевые операторы, по подсчетам госпожи Широковой, управляют 57% номерного фонда «Архыза». «До недавнего времени крупные компании были представлены только в горном Сочи, но ситуация поменялась из-за увеличения турпотока»,— добавляет эксперт.

Партнер CMWP Марина Смирнова отмечает, что доходность отелей на горнолыжных курортах сопоставима с пляжными, хотя операционная рентабельность прибрежных проектов в среднем на 2–3 процентных пункта выше.

Операционный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев считает, что поддерживать экономическую эффективность горнолыжным отелям сейчас помогает развитие концепции всесезонного отдыха и высокая стоимость размещения. По данным «Островка», средняя стоимость ночи в поселке Архыз в январе—феврале этого года, в пик сезона, составляла 13,4 тыс. руб., прибавив 24% год к году. Фактором риска господин Кокорев считает растущую конкуренцию: параллельно развиваются несколько крупных курортов.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова