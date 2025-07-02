Сырью везде у нас дорога

Импортное сырье, перевозимое в адрес непрерывно действующих организаций, получит приоритет относительно ряда других грузов на сети ОАО РЖД. В частности, это должно облегчить поставки глинозема для «Русала», а также импорт ферросплавов для производства специальных сталей. Промышленники считают необходимым определить и перечень критического сырья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ФАС разработала проект постановления правительства, которое закрепит в Правилах недискриминационного доступа (ПНД) к железнодорожной инфраструктуре приоритет импортного сырья, перевозимого в адрес непрерывно действующих организаций из утвержденного перечня. Постановление должно вступить в силу с 1 сентября 2025 года.

Проект постановления дополняет пункт ПНД, который регламентирует очередность перевозки грузов при отсутствии возможности полного удовлетворения спроса грузоотправителей на конкретном направлении. Для импортного сырья предлагается очередь «е1». Выше в очередности, следует из ПНД, стоят грузы, приоритетность которых определена федеральными законами, грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных и военных действий, грузы, перевозимые на основании указов и поручений президента, транзит по межправительственным соглашениям, субсидируемые приоритетные грузы, а также ряд грузов во внутреннем сообщении. В последнюю категорию входят грузы, связанные с формированием государственного резерва, социально значимые, для нужд организаций ЖКХ и энергетики, для посевной.

В конце мая правительство сформировало перечень предприятий непрерывного цикла, которые получат повышенный приоритет на сети ОАО РЖД. Всего в перечень вошли 166 предприятий металлургического, химического и нефтегазового комплекса, в том числе «Русала», «Северстали», «Фосагро», ЛУКОЙЛа и т. д. (см. “Ъ” от 28 мая).

Как пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, грузы предприятий из перечня получили приоритет по сравнению с основной массой грузов, которые перевозятся по железной дороге, но вопрос приоритета поставок импортного сырья не был урегулирован. «Новая мера позволит предприятиям непрерывного цикла совместно с ОАО РЖД более точно планировать перевозки, что обеспечит необходимую надежность и ритмичность поставок, бесперебойность производственных процессов»,— заявили в компании.

По словам собеседников “Ъ” в отрасли, наиболее активно о дополнении в ПНД просил «Русал», зависимый от импортных поставок глинозема. Пример «Русала» приводил и замгендиректора ОАО РЖД Дмитрий Мурев в интервью «Гудку» в апреле, указывая на необходимость принять меры для обеспечения работы предприятий непрерывного цикла. В «Русале» комментарий не предоставили.

Источник “Ъ” отмечает, что на сегодня критической ситуации с завозом импортного сырья нет. «В значительной степени это связано с высвобождением дополнительных пропускных способностей на Восточном и Западном полигонах. Тем не менее повышение приоритетности импортного сырья, безусловно, позволит обеспечить стабильный поток глинозема в ситуации полной загрузки сети»,— указывает он.

Собеседник “Ъ” в крупной металлургической компании говорит, что для предприятий черной металлургии проблема с перевозками импортного сырья не носит такой критичный характер, как для производителей алюминия. Но, добавляет он, обозначение важности таких перевозок в ПНД полезно для всех промышленных предприятий.

Другой источник “Ъ” указывает, что необходимо также определить перечень критического импорта для всех отраслей, определив очередность перевозок этих видов грузов по сети ОАО РЖД, а не «руководствоваться интересами только одного производителя». К тому же, добавляет он, ОАО РЖД до конца 2026 года ввело скидку в 12,8% на перевозки глинозема с Дальнего Востока на станции Красноярской и Восточно-Сибирской железных дороги, и производители алюминия не платят экспортную надбавку в 8% к тарифу ОАО РЖД.

Независимый промышленный эксперт Максим Худалов говорит, что поправка к ПНД касается не только глинозема. По его словам, речь идет также о поставках марганцевых руд, поступающих на российский рынок преимущественно из Казахстана, и ферросплавов, необходимых для производства специальных сталей. Но, добавляет эксперт, в последнем случае речь идет о небольших объемах — до 1,5 млн тонн. «Русал» сообщал в отчетности, что в 2024 году увеличил затраты на приобретение глинозема на 6,9% год к году, до $2,16 млрд, в основном за счет роста цен на 24%. Исходя из максимальных цен на глинозем около $700 за тонну в 2024 году объем закупок можно оценить в более чем 3 млн тонн.

Главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина Борис Копейкин говорит, что зависимость от импорта, а значит, и от бесперебойной логистики во многих отраслях никуда не исчезнет. Например, отмечает он, лишь к 2030 году Россия планирует обеспечить собственным сырьем титановую отрасль хотя бы на 50%, а пока заметная часть ильменитового концентрата и диоксида титана импортируется. «Покупаем мы также литий, уран, марганец для черной металлургии и ряда других производств и многие другие виды сырья. И будем продолжать их импортировать, потому что в ряде случаев это гораздо эффективнее экономически по сравнению с развитием собственной добычи»,— указывает эксперт. По его словам, учитывая изменения в экономике, заметно повлиявшие на логистику, включая перегруженность ряда направлений, предложенная мера не кажется лишней.

Полина Трифонова, Наталья Скорлыгина