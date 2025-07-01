Главные новости за 1 июля. Сочи

Из перечня товаров первой необходимости для детей в Сочи за год подорожали все позиции. Наибольший рост зафиксирован на пеленки для новорожденных — они стали дороже на 30%.

Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил о стабильной эпидемиологической обстановке на черноморском побережье региона, в том числе в Сочи. Ведомство провело более 11 тыс. исследований морской воды, песка и прибрежной гальки.

ВТБ проведет аукцион по продаже пятизвездочного отеля «Камелия» в Сочи с начальной стоимостью 10 млрд руб. в рамках программы избавления от непрофильных активов. Банк будет принимать заявки на приобретение гостиничного комплекса Swiss Hotel Resort до 1 августа.

В Сочи с 1 июля до конца сентября запустили круглосуточный автобусный маршрут 105А, соединяющий аэропорт с вокзалами Адлера и Сочи. Стоимость поездки составляет 120 руб.

Прокуратура Лазаревского района Сочи привлекла к административной ответственности восемь управляющих организаций за неполное размещение информации о многоквартирных домах в государственной системе ЖКХ.