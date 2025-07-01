«Камелию» в Сочи выставят на торги со стартовой ценой в 10 млрд рублей

ВТБ проведет аукцион по продаже пятизвездочного отеля «Камелия» в Сочи с начальной стоимостью 10 млрд руб. в рамках программы избавления от непрофильных активов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на первого зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова. Банк будет принимать заявки на приобретение гостиничного комплекса Swiss Hotel Resort до 1 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: swissotel-hotels.ru Фото: swissotel-hotels.ru

«Выйдет пресс-релиз о начале торгов отелем Swiss Hotel Resort в Сочи, Камелия. В Сочи, соответственно, будут торги в форме аукциона. И мы с начальной цены объекта в 10 миллиардов рублей до 1 августа будем собирать заявки на этот актив»,— заявил господин Пьянов.

По его словам, продажа гостиницы на берегу Черного моря станет началом программы освобождения банка от непрофильных активов.

В марте 2025 года господин Пьянов информировал о планах ВТБ реализовать в 2025 году несколько иммобилизованных активов общей стоимостью в десятки млрд руб. Помимо сочинской гостиницы в список вошло залоговое имущество БМ-Банка.

Глава ВТБ Андрей Костин в апреле на форуме Data Fusion объявил о намерении банка в течение пяти лет полностью выйти из непрофильных активов из-за усиления регулятивных требований со стороны Центробанка.

«Ъ-Сочи» писал, что Российский аукционный дом снизил минимальную стоимость земельного участка площадью 8 тыс. кв. м в микрорайоне Молдовка до 190 млн руб., а торги состоятся 31 июля. Участок предлагает панорамные виды на море и горы и расположен в окружении индивидуальной жилой застройки.

Мария Удовик