В Сочи оштрафовали восемь управляющих компаний за нарушения в ГИС ЖКХ

Прокуратура Лазаревского района Сочи привлекла к административной ответственности восемь управляющих организаций за неполное размещение информации о многоквартирных домах в государственной системе ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Надзорное ведомство провело проверку соблюдения законодательства в жилищно-коммунальной сфере. Выяснилось, что компании, управляющие многоквартирными домами в районе, нарушают порядок размещения данных в ГИС ЖКХ.

Организации не указывают кадастровые номера домов, серии и типы проектов зданий, количество подъездов, лифтов, балконов и лоджий. Также отсутствуют даты установления износа зданий и сведения о фундаментах домов.

Руководителям восьми управляющих организаций внесли представления об устранении нарушений в жилищно-коммунальной сфере. По постановлению прокурора суд привлек восемь человек к административной ответственности по ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ (размещение информации не в полном объеме в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства). Нарушителям назначили штрафы и предупреждения.

«Ъ-Сочи» писал, что жители одного из СНТ курорта сообщили о нарушениях со стороны прежнего председателя правления, занимавшей должность на основании, как предполагается, сфальсифицированных документов. Заявители также указывают на уклонение председателя от выполнения обязанностей, что привело к задолженности за электроэнергию и запуску процедуры банкротства.

Мария Удовик