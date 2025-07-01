В Сочи запустили круглосуточный автобус до аэропорта

В Сочи с 1 июля до конца сентября запустили круглосуточный автобусный маршрут 105А, соединяющий аэропорт с вокзалами Адлера и Сочи. Стоимость поездки составляет 120 руб., сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В этом году автобус оформлен в тематическом стиле, что приурочено к 80-летию аэропорта и поможет пассажирам легче его узнать. Маршрут соединяет ключевые транспортные узлы курорта, обеспечивая комфортное и экономичное передвижение, отметил директор департамента транспорта и городского хозяйства администрации Сочи Вадим Копылов.

Автобус останавливается на всех остановках по маршруту, а пассажиры могут услышать информацию о популярных достопримечательностях во время объявлений о остановках.

Сеть маршрутов Сочи насчитывает 126 направлений. С 1 июня общественный транспорт работает по летнему расписанию: автобусы курсируют до 23:00, а маршрут Сочи — Адлер — до полуночи.

Информацию о расписании и местоположении маршрутов можно найти на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства.

По вопросам работы общественного транспорта можно обратиться по телефону единой «горячей линии» 8(918)665-26-65.

Мария Удовик