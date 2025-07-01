Роспотребнадзор подтвердил безопасность побережья Сочи

Роспотребнадзор Краснодарского края сообщил в своем Telegram-канале о стабильной эпидемиологической обстановке на черноморском побережье региона, в том числе в Сочи. Ведомство провело более 11 тыс. исследований морской воды, песка и прибрежной гальки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Управление осуществляет ежедневный контроль безопасности показателей окружающей среды. В ходе анализа специалисты проверяли пробы на содержание нефтепродуктов и другие параметры. Все образцы соответствуют установленным санитарным нормам.

На побережье Сочи, Туапсе, Геленджика и Новороссийска нарушений по исследуемым показателям не обнаружено. Учреждения отдыха и оздоровления функционируют в обычном режиме, все получили необходимые санитарно-эпидемиологические заключения.

Курортный сезон в Краснодарском крае продолжается. Роспотребнадзор поддерживает усиленный мониторинг объектов окружающей среды, ситуация находится под строгим контролем.

Генеральный директор аналитической компании SR Data Игорь Кожелин ранее сообщил, что после экологического инцидента в Анапе специалисты организации осуществляли мониторинг морской акватории с использованием спутниковых данных. Господин Кожелин отметил, что, несмотря на активное движение нефтяных пятен зимой, они не подошли к побережью Сочи и федеральной территории Сириус. Специалист добавил, что космические снимки за март и апрель подтверждают чистоту акватории и сейчас купание безопасно.

Мария Удовик