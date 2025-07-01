БМ-банк выплатит более 68 млрд рублей дивидендов

БМ-банк, дочерний банк ВТБ, объявил об итогах двух заочных собраний акционеров, на которых были приняты решения о выплате дивидендов. На собрании, состоявшемся 26 июня, было принято решение выплатить дивиденды за первый квартал 2025 года в размере 22,2 млрд руб., на собрании, состоявшемся 27 июня,— по итогам 2024 года в размере 46 млрд руб.

На дивиденды могут претендовать акционеры банка, зарегистрированные в реестре на 8 июля. Сами выплаты будут проводиться до середины августа. Доля ВТБ в БМ-банке не раскрывается, однако она близка к 100%.

Ольга Базутова