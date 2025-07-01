Бастрыкину доложат о расследовании ДТП с автобусом в Башкирии
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал у руководителя управления по Башкирии Владимира Архангельского доклад по уголовному делу об аварии с участием рейсового автобуса, сообщает Информационный центр ведомства.
Александр Бастрыкин
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Как сообщал «Ъ-Уфа», 30 июня недалеко от деревни Ишимбаево Салаватского района произошло ДТП с участием автобуса, «Газели» и двух легковых автомобилей. В результате аварии пострадали несколько человек, они госпитализированы. Дуванский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).