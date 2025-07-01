Число абортов в Вологодской области в июне сократилось на 95%

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в июне число абортов в регионе сократилось на 95% по сравнению с июнем прошлого года. Всего за месяц было сделано семь операций, в июне 2024 года — 136 операций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Продолжаем бороться за каждую жизнь, поддерживая женщин на всех этапах — от беременности до рождения ребенка. <...> Все операции выполнены по медицинским показаниям в Перинатальном центре. В тяжелых ситуациях или при наличии противопоказаний к родам, помощь оказываем в полном объеме»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее господин Филимонов сообщал, что в мае 2025 года в регионе провели всего 9 операций по искусственному прерыванию беременности, в мае прошлого года было сделано 138 операций.

В Вологодской области лицензию на проведение абортов имеют 25 государственных и 16 частных медорганизаций. В 2022 году они провели 2378 прерываний беременности, в 2023-м — 1709, в 2024-м — 1505. Но в феврале 2025 года Георгий Филимонов призвал руководителей клиник «полностью отказаться» от лицензий на аборты. Он добавил, что «исключениями» могут быть «медицинские противопоказания и беременность после преступных действий в отношении женщин».

Полина Мотызлевская