В Ярославле открылся музей Волковского театра

В Ярославле к 275-летию Волковского театра открылась постоянная музейная экспозиция. Ее открытие состоялось в рамках празднования юбилея театра, сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Проект создан вместе с Государственным центральным театральным музеем имени А. Бахрушина. Теперь в театре представлено более 250 подлинных экспонатов из фондов Бахрушинского музея и архива театра, среди которых уникальные документы XVIII века, афиши, программы, костюмы, макеты декораций. Выставка предлагает посетителям познакомиться с путем становления «Первого русского»: от его создания до современных постановок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театральный музей имени А.А. Бахрушина Фото: Театральный музей имени А.А. Бахрушина

Ранее в Бахрушинском музее показывали гербовую навесную печать к грамоте на дворянство Федора Волкова, которая символизирует высокие идеалы, связанные с искусством, и подчеркивает значимость фигуры Волкова в истории русского театра. Навесная печать является экспонатом музея.

Алла Чижова