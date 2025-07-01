«Королевский поезд отправляется на пенсию»

Решение британского короля Карла III вывести из эксплуатации королевский поезд вызвало оживленную реакцию в СМИ. Обозреватели обсуждают решение монархии отказаться от излишних расходов средств налогоплательщиков спустя 180 лет после первого использования личного поезда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Rebecca Naden / File Photo / Reuters Фото: Rebecca Naden / File Photo / Reuters

Любимый поезд королевы Елизаветы выведут из эксплуатации, королевская семья закупает два новых вертолета

Королевский поезд, так любимый Елизаветой II, отправляется на пенсию. Король Карл III принимает меры по модернизации монархии и сокращению долгосрочных расходов. Букингемский дворец подтвердил, что исторический поезд из девяти вагонов, используемый со времен правления королевы Виктории, будет выведен из эксплуатации примерно через два года, когда истечет срок его контракта на техническое обслуживание. Поезд считался самым любимым и часто используемым видом транспорта королевы Елизаветы в ходе ее 70-летнего правления. Объявление было сделано во время ежегодного финансового брифинга дворца, где также было объявлено о покупке двух новых вертолетов для исполнения королевских обязанностей.

BBC (Лондон, Великобритания)

Королевский поезд попал под сокращение в целях экономии дворовых средств

Объявление было сделано одновременно с ежегодной публикацией королевских финансов, которая показала, что поездка на королевском поезде из Глостершира в Стаффордшир, а затем в Лондон за два дня в феврале обошлась более чем в £44 тыс. Королевская семья будет путешествовать на обычных поездах. При этом годовой отчет показал, что в прошлом году была совершена 141 поездка на вертолете, что обошлось в £475 тыс.

Критике также подверглись расходы герцогини Корнульской (Камилла, жена Карла III.— “Ъ”). Антимонархисты из партии «Республика» раскритиковали масштабы королевских расходов в то время, когда в парламенте идут дебаты о «сокращении социальных пособий для людей с ограниченными возможностями».

People.com (Нью-Йорк, США)

Конечная остановка королевского поезда: король Чарльз из-за проблем с расходами покидает знаменитый «Дворец на колесах», любимый королевой Елизаветой

Королевский поезд был излюбленным средством передвижения королевы Елизаветы и других высокопоставленных членов королевской семьи, поскольку позволял им отдыхать и работать в пути. Королевский транспорт состоял из девяти бордовых вагонов и был оборудован кабинетом, спальными помещениями и обеденными зонами, что создавало ощущение дома вдали от дома для членов королевской семьи.

Решение королевской семьи отказаться от использования транспорта намекает на то, что король относится к королевскому поезду не так трепетно, как его покойная мать, которая, по словам The Telegraph, спасла поезд от утилизации в 2017 году.

Конец пути для королевского поезда короля Карла

Карл решил отказаться от королевского поезда, который использовался еще при королеве Виктории, поскольку его использование нецелесообразно с экономической точки зрения, а государственное финансирование монархии должно увеличиться еще на 46 млн фунтов стерлингов ($63 млн) в ближайшие два года. Виктория, прапрапрабабушка Чарльза, заказала первые королевские железнодорожные вагоны в 1869 году. Но за последний финансовый год поезд использовался всего дважды, а общая стоимость двух поездок составила почти 80 тыс. фунтов стерлингов.

Подготовили Кирилл Сарханянц, Евгений Хвостик