Восточный выезд из Уфы временно закроют

В Уфе 7, 8 и 9 июля с 1:00 до 5:00 будет закрыт Восточный выезд, сообщили в пресс-службе регионального минтранса. Ограничение связано с работами на автоматизированных системах управления дорожным движением.

Восточный выезд — один из крупнейших инфраструктурных проектов республики, соединяет город с трассой М-5 «Урал», включает в себя автодорожный тоннель длиной 1,2 км, мост с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км и 10 км скоростной дороги. Объект открыли в марте 2024 года. Проект реализован по концессионному соглашению сроком на 25 лет. Подрядчиком выступило ООО «Лимакмаращавтодороги». Стоимость проекта составила 40,3 млрд руб.

До июня 2042 года проезд по Восточному выезду будет платным. Для автомобилей первой категории (высотой до 2 м) тариф составляет 150 руб., для второй категории (от 2 до 2,6 м), третьей и четвертой (выше 2,6 м с двумя и тремя осями) — 300 руб.

Венера Хисамова