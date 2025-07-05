Сегодня исполняется 80 лет главному дирижеру и художественному руководителю Большого театра (в 1987–1995 годах), народному артисту РСФСР, дирижеру Александру Лазареву

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Лазарев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет солист Большого театра, председатель правления благотворительного Фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси, народный артист РФ Владимир Маторин:

— Очень люблю Лазарева-дирижера! Один из лучших в мире! Блестящий. Для меня это был праздник, когда маэстро стоял за пультом дорогих мне спектаклей: «Иван Сусанин» или «Борис Годунов». Всегда все четко, удобно, с большим вниманием к исполнителю. Я очень радовался нашим совместным выступлениям, гастролям по стране и за рубежом. В моей памяти навсегда представления в Женеве оперы С. Прокофьева «Обручение в монастыре». Это был такой успех! Я рад, что сегодня могу поздравить с юбилеем Вас, дорогой Александр Николаевич! Здоровья и хорошего настроения! С днем рождения!

6 июля исполняется 60 лет режиссеру театра и кино, художественному руководителю театра «Модерн», заслуженному артисту РФ Юрию Грымову

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Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Юрий Грымов

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Его поздравляет лауреат премий «Ника», «Кинотавр» и «Фигаро», актер и режиссер Александр Балуев:

— Юра, дорогой, поздравляю тебя с твоим днем рождения, с твоим юбилеем! В моей жизни встреча и совместная работа с тобой на съемках «Му-му» стала незабываемой. Я всегда буду благодарен тебе за возможность сыграть такую роль — вообще самую немногословную, наверное, в мировой литературе и драматургии. На протяжении многих лет я вижу, что ты — истинный художник, настоящий, любящий, чувствующий красоту, понимающий в ней и стремящийся к ней. Пусть это качество не пропадает никогда, чтобы ты постоянно был в поиске и находил ее. Тебе это дано, и ты можешь это делать. Я тебя поздравляю и люблю! И желаю еще много-много интересных, красивых, содержательных работ. Я думаю, что сегодняшний юбилей — это самое начало и прекрасный расцвет твоего творчества.

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