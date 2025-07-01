Рост промпроизводства зафиксирован в четырех регионах СФО по итогам пяти месяцев

В четырех регионах Сибирского федерального округа из 10 индекс промышленного производства по итогам января-мая 2025 года оказался выше 100%. Итоги промышленного развития подвели в территориальных подразделениях Росстата.

Наивысший в Сибири показатель зарегистрирован в Республике Хакасия, где индекс промпроизводства составил 104,1%. Немногим меньше он в Омской области — 104%. Также «в плюсе» по итогам работы в первые пять месяцев оказалась промышленность Новосибирской области (101,1%) и Республики Алтай (100,2%).

Сокращение промпроизводства самым заметным оказалось в Иркутской области — на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Красноярском и Алтайском краях, Кемеровской и Томской областях, Республике Тыва сокращение составило от 3% до 3,9%.

В целом в России индекс промпроизводства по итогам пяти месяцев 2025 года составил 101,3%, указывается на сайте ведомства.

Валерий Лавский