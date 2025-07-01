Организатор нелегального казино получил 6,5 лет колонии

Приморский краевой суд отклонил жалобу защиты на обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции в отношении 45-летнего Игоря Москаленко. Он признан виновным в организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), незаконном организации и проведении азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК) и незаконном создании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК).

В качестве наказания Москаленко получил 6 лет 6 месяцев колонии строгого режима и штраф в размере 3,5 млн руб.

Суд также конфисковал у Москаленко нежилое помещение стоимостью 5,7 млн руб., автомобиль Toyota Land Cruiser 300, долю в праве собственности на недвижимость и земельный участок на общую стоимость более 5,5 млн руб., а также денежные средства в сумме свыше 1,9 млн руб.

«Осужденный с июля 2018 года по август 2022 года совместно с тремя жителями Владивостока, организовали преступное сообщество с целью проведения азартных игр в незаконных игорных заведениях, расположенных в 15 нежилых помещениях краевой столицы»,— сообщила прокуратура Приморья.

Через оформленную на подставное лицо фирму фигуранты заключали договоры на аренду помещений для подпольных казино. Доход от незаконной игорной деятельности превысил 375 млн руб.

Игорь Москаленко признал вину, сотрудничал со следствием, но, посчитав приговор излишне суровым, обжаловал его.

В настоящее время рассматривается уголовное дело в отношении еще тринадцати человек, обвиняемых в участии преступного сообщества, занимавшегося нелегальным игорным бизнесом.

Алексей Чернышев, Владивосток