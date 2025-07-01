Белый дом: переговоры с Китаем о продаже TikTok ведутся на самом высоком уровне

Переговоры между США и Китаем по заключению договоренностей о продаже соцсети TikTok ведутся на высочайшем уровне. Об этом заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я могу сказать, что переговоры с Китаем относительно продажи TikTok ведутся на высочайшем уровне, они продолжатся»,— сказала госпожа Левитт.

19 июня Дональд Трамп объявил, что продлил отсрочку запрета TikTok в США еще на 90 дней, до 17 сентября. Это произошло спустя почти полгода после вступления в силу закона, требующего запрета платформы в стране, если материнская компания ByteDance не продаст ее.

46-й президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории страны до 19 января 2025 года. После своей инаугурации 20 января господин Трамп подписал указ, откладывающий блокировку TikTok минимум на 75 дней.