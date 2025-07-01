Правительство предложило закрыть дефицит энергии на юге за счет накопителей

Правительство планирует компенсировать дефицит мощности в энергосистеме Юга (до 350 МВт) с помощью систем накопления энергии (СНЭ). Об этом говорится в протоколе совещания у вице-премьера Александра Новака от 3 июня (“Ъ” видел документ).

Прошлым летом нехватка мощности привела к веерным отключениям. Сейчас рассматривают два варианта: конкурс с инвестконтрактами (по аналогии с договорами на поставку мощности) или строительство «Россетями» с включением затрат в тариф.

Аналитики оценивают стоимость проекта в 72–98 млрд руб., что сопоставимо с новой генерацией. Потребители считают СНЭ слишком дорогими (до 90 руб./кВт·ч против 10–12 руб. у традиционной генерации).

В «Росатоме» поддержали идею, готовы выступить технологическим партнером. Вопрос локализации оборудования остается дискуссионным.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Запаси и сохрани».