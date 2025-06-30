Главные новости за 30 июня. Белгород, Тамбов, Курск, Воронеж

В Белгородской области могут появиться два комплекса по переработке мусора.

Имущество уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после СВО.

Налоговики решили обанкротить «Тамбовский асфальт» из-за долгов на 90 млн руб.

В Курской области могут построить логоцентр Wildberries и Russ за 7 млрд руб.

Платоновский фестиваль в Воронеже в этом году посетили 60 тысяч зрителей.

Хинштейн поручил отменить торги на размещение рекламных конструкций в Курске.

Дмитрий Панков официально возглавил Грайворонский округ Белгородской области.

Курской области на ремонт поврежденных тяжелым транспортом дорог выделят 1 млрд.