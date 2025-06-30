Имущество уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после СВО

Оперштаб Белгородской области принял решение восстанавливать жилье и транспорт жителей региона, покинувших Россию, после окончания спецоперации. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал на оперативном совещании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков поднял вопрос очередности восстановления имущества в середине июня

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков поднял вопрос очередности восстановления имущества в середине июня

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

Глава региона поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову составить реестр собственников этой категории.

В середине июня господин Гладков рассказывал, что в случае отсрочки в восстановлении имущества белгородцев его будут консервировать. А также предлагал людям с двойным гражданством обратиться за помощью к властям стран, в которых они получили вторые паспорта.

Проблему с восстановлением имущества уехавших белгородцев подняла глава Белгородского района Татьяна Круглякова. Она утверждала, что в муниципалитете на середину июня есть 12 объектов, владельцы которых находятся за границей или в других регионах РФ, что мешает строителям приступить к восстановлению.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Алина Морозова