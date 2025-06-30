Имущество уехавших из России белгородцев будут восстанавливать после СВО
Оперштаб Белгородской области принял решение восстанавливать жилье и транспорт жителей региона, покинувших Россию, после окончания спецоперации. Об этом губернатор Вячеслав Гладков рассказал на оперативном совещании.
Вячеслав Гладков поднял вопрос очередности восстановления имущества в середине июня
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
Глава региона поручил министру цифрового развития региона Сергею Четверикову составить реестр собственников этой категории.
В середине июня господин Гладков рассказывал, что в случае отсрочки в восстановлении имущества белгородцев его будут консервировать. А также предлагал людям с двойным гражданством обратиться за помощью к властям стран, в которых они получили вторые паспорта.
Проблему с восстановлением имущества уехавших белгородцев подняла глава Белгородского района Татьяна Круглякова. Она утверждала, что в муниципалитете на середину июня есть 12 объектов, владельцы которых находятся за границей или в других регионах РФ, что мешает строителям приступить к восстановлению.
О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.