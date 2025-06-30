Курской области на ремонт поврежденных тяжелым транспортом дорог выделят 1 млрд

Министерство транспорта РФ выделит 1 млрд руб. на ремонт участков дорог в Курской области, которые были повреждены тяжелым транспортом. Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В начале июня по итогам встречи с министром транспорта и экс-губернатором Курской области Романом Старовойтом господин Хинштейн сообщал, что до 2030 года строительство и ремонт дорог в регионе будут вестись при поддержке федерального центра. В области были подготовлены проекты обновления магистралей на 68,9 млрд руб., на что было потрачено около 1 млрд руб. Основная часть проектов прошла экспертизу.

В мае местное ООО «Терра» выиграло подряд на ремонт участка федеральной трассы в Курской области за 1,9 млрд руб.

О том, кому еще достались контракты на ремонт курских дорог, читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов