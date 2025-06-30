В Курской области могут построить логоцентр Wildberries и Russ за 7 млрд рублей

Компания Wildberries и Russ планирует строительство логистического комплекса в Курском районе Курской области. Об этом сообщил врио заместителя председателя облправительства — министра экономического развития Левон Осипов на оперативном совещании. Инвестиции в проект составят около 7 млрд руб.

Площадь будущего логоцентра — 130 тыс. кв. м. За счет создания комплекса планируется создать 4 тыс. рабочих мест. Инвестор в ближайшее время должен приступить к проектированию. В облправительстве предложили компании «механизм компенсации затрат по инфраструктуре».

«Для нас важно, чтобы к нам шли инвесторы и появлялись новые объекты, потому что жизнь входит в свои права. Все-таки мирная повестка — это вопрос нашего завтрашнего и послезавтрашнего дня. Мы уже сегодня должны к этому готовиться»,— сказал врио губернатора Александр Хинштейн.

В конце мая в Тамбовской области в индустриальном парке «Котовск» открылся логокомплекс Wildberries и Russ за 6,8 млрд руб.

Объединенная компания Wildberries и Russ управляет более чем 130 логистическими объектами общей площадью свыше 3 млн кв. м. До конца 2025 года компания планирует ввести в эксплуатацию еще 2,5 млн кв. м складских площадей.

Егор Якимов