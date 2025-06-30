Платоновский фестиваль в Воронеже в этом году посетили 60 тысяч зрителей
XIV международный Платоновский фестиваль искусств, который прошел в Воронеже с 31 мая по 29 июня, посетили около 60 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.
«Музыка мира» в Белом колодце под Воронежем
Фото: Андрей Парфёнов
В мероприятиях Платоновфеста приняли участие артисты из России и еще 11 стран: Колумбии, Бразилии, Кубы, Ганы, Армении, Японии, Республики Корея, Северной Македонии, Сербии, Узбекистана и Беларуси.
Платоновский фестиваль открылся фестивалем уличных театров «Странники», который прошел в парке «Алые паруса» на левом берегу Воронежа. За два дня зрители увидели 31 выступление от 12 театральных коллективов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Альметьевска, Мытищ и Воронежа. Также в рамках театральной программы Воронежский академический уличный театр провел четыре показа ночного аудиоспектакля-променада «Воронеж не про Воронеж». Всего в рамках фестиваля состоялось 50 театральных выступлений.
Музыкальная программа объединила камерные вечера, опен-эйры и уникальные форматы. В парке дворцового комплекса Ольденбургских в Рамони состоялся концерт «Мировые хиты с Айдаром Гайнуллиным», где вместе с ансамблем «Эйфория» выступил Симфонический оркестр Воронежского концертного зала. Новый фестивальный проект «Звуки над городом» прошел на десятом этаже отеля Marriott в облцентре. В рамках опен-эйра «Пирс» на Петровской набережной зрители услышали современную музыку с участием коллективов «Только Настя», Allergia и «Карманный томик». Самым масштабным музыкальным событием стал опен-эйр «Музыка мира», прошедший в меловом карьере Белый колодец под Воронежем. В рамках него выступили музыканты из Сербии, Ганы и с Кубы. Также в музыкальной программе были классические концерты — с участием пианиста Марселя Тадокоро, скрипачки Ким Гехи и оперных певцов из Узбекистана, Сербии и Северной Македонии.
Литературная часть фестиваля включала восемь мероприятий: встречи с современными авторами, мастер-классы, эстафету-чтение и обсуждение научных итогов юбилейного года. В Воронеже выступили Анна Чухлебова, Ислам Ханипаев и Ефросиния Капустина. Господин Ханипаев также провел мастер-класс по сторителлингу. На книжной ярмарке, собравшей более 170 издательств со всей России, было продано свыше 6 тыс. книг.
В образовательной программе прошли открытые встречи с режиссерами и актерами спектаклей, художниками и участниками уличных театров. Среди гостей — режиссер Полина Агуреева, народный артист СССР Юрий Башмет, художник Валерий Архипов, лауреат Платоновской премии этого года Сергей Женовач. Зрители могли пообщаться с режиссером спектакля «Сон в русскую ночь» Петром Айду, актерами спектаклей «Соборяне», «Черные доски», а также с творческой командой Брестского театра кукол.
Выставочная программа фестиваля была представлена проектом «Миры Платонова в эскизах Валерия Архипова».
Напомним, что в 2024 году Платоновский фестиваль посетили около 55 тыс. человек. Он проходил с 1 по 30 июня.