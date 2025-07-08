Арабская сказка

Выставка «Иннопром» сохраняет свой восточный уклон и во второй раз выбирает в качестве страны-партнера арабское государство. В этом году почетный статус получило Королевство Саудовская Аравия. Несмотря на то, что отношения между Россией и Саудовской Аравией начали развиваться относительно недавно, страны уже считают друг друга стратегическими партнерами, а эксперты отмечают высокий потенциал для сотрудничества в области IT, промышленности, сельского хозяйства, образования, туризма и других сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Страной-партнером «Иннопрома-2025» стало Королевство Саудовская Аравия. «Это является значимым дипломатическим и экономическим событием для Свердловской области. Оно открывает возможность для прямого диалога между промышленными кластерами региона и деловыми структурами Ближнего Востока»,— подчеркнула заведующая кафедрой мировой экономики и внешнеэкономической деятельности УрГЭУ Оксана Фальченко.

Как сообщала «Областная газета» (официальный печатный орган Свердловской области), организатором выставки со стороны страны-партнера выступит компания Majdalina — одно из ведущих агентств по организации деловых мероприятий, конференций и выставок в ОАЭ и за их пределами.

Площадь национальной экспозиции королевства на выставке займет более 1,5 тыс. кв. м. На стендах будут представлены инновационные разработки и технологии нефтегазового сектора, энергетики, машиностроения, металлургии, химии, IT-отрасли и других. Делегацию страны-партнера традиционно возглавит министр промышленности, а в ее состав войдут топ-менеджеры государственных агентств, деловых ассоциаций и промышленных компаний. «Масштаб экспозиции и участие высокопоставленных делегаций формируют условия для подписания инвестиционных соглашений и продвижения уральской продукции на новые перспективные и емкие экспортные рынки. Кроме того, подобные международные инициативы способствуют репутационному укреплению региона как центра высоких технологий и промышленной кооперации в масштабах Евразии»,— добавила госпожа Фальченко.

Как отметил директор деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин, Саудовская Аравия не только является амбициозным инвестором, но и сама открыта для инвестиций, особенно в промышленном секторе. Она предоставляет привлекательные условия для ведения бизнеса, льготы по налогообложению, минимизацию административных барьеров и доступ к современной инфраструктуре.

Эксперты ожидают, что в ходе выставки произойдет расширение торговых связей, презентация совместных инновационных проектов, установление контактов между институтами развития и фондами, в частности РФПИ и PIF. Кроме того, в повестку события планируется включить обсуждение проектов, направленных на развитие промышленной и технологической кооперации между Средним Уралом и Саудовской Аравией. По словам регионального министра международных и внешнеэкономических связей Вячеслава Ярина, в числе приоритетных направлений сотрудничества — поставки продукции предприятий Свердловской области, включая фармацевтическую продукцию и медицинскую технику, а также совместная разработка и производство лекарств и обучение саудовских студентов по направлению «мирный атом». Кроме того, регион и Саудовская Аравия планируют развивать туризм и спорт, включая организацию товарищеских матчей по игровым видам спорта. «Мы нацелены на установление партнерства в самых разных областях. Контакты с партнерами с Ближнего Востока стали носить регулярный характер с 2023 года»,— подчеркнул министр.

Стратегия партнерства

Саудовская Аравия — одна из самых влиятельных стран мира, которая участвует в формировании глобальной деловой повестки. Однако торгово-экономические отношения России и Саудовской Аравии стали активно развиваться относительно недавно.

«В советский период экономические связи Среднего Урала с Саудовской Аравией практически не развивались, поскольку Свердловская область была закрытым для иностранцев регионом, да и отношения СССР с этой страной, особенно в 1980-е годы, оставляли желать лучшего. В 1990-е годы заметной динамики в двусторонних связях также не отмечалось, так как Саудовская Аравия с учетом специфики ее экономики не представляла интереса для челночного бизнеса»,— сообщил директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин.

В начале 2000-х годов с ростом интереса к российским ресурсам и технологиям торгово-экономические связи с Саудовской Аравией начали активнее развиваться. Основными направлениями сотрудничества стали: промышленность, энергетика, разработка новых технологий, поставка оборудования, сельское хозяйство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россия и Саудовская Аравия считаются стратегическими партнерами, хотя торгово-экономические связи начали развиваться относительно недавно

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Россия и Саудовская Аравия считаются стратегическими партнерами, хотя торгово-экономические связи начали развиваться относительно недавно

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С 2003 года начались регулярные визиты лидеров двух стран: Владимир Путин посещал Эр-Рияд в 2007, 2019 и 2023 годах, а король Саудовской Аравии Салман посетил Москву в 2017 году. Каждая встреча сопровождалась подписанием соглашений и заключением стратегических договоренностей. Страны все чаще направляли свои делегации и бизнес-миссии. Так, представители королевства постоянно посещают Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), а российские участвуют в международных выставках и форумах, таких как Arab Health и GITEX. Как отмечают эксперты, это способствует укреплению деловых контактов и поиску новых партнеров.

В последние годы взаимодействие между Свердловской областью и Саудовской Аравией вошло в активную фазу. В 2021 году уральская делегация приняла участие в выставке в Эр-Рияде, где были заключены новые контракты на поставку медицинского оборудования. «Деловые миссии и участие в международных выставках были организованы и в 2023 году. Важным этапом стало проведение бизнес-миссии уральских предприятий в Эр-Рияд в феврале 2024 года, направленной на установление торгово-инвестиционного диалога и расширение контактов с представителями министерств энергетики, инвестиций и промышленности Саудовской Аравии»,— подчеркнула Оксана Фальченко.

По данным министерства международных и внешнеэкономических связей региона, в бизнес-миссии приняли участие 13 экспортно ориентированных предприятий, специализирующихся на деревообработке, цветной металлообработке, изготовлении изделий из полиуретана, на производстве беспилотных летательных аппаратов и медицинского оборудования. «Они нашли партнеров для ведения бизнеса, а совместные проекты будут курировать представители министерства энергетики, министерства инвестиций, а также министерства промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия»,— уточнил Вячеслав Ярин.

По словам Оксаны Фальченко, члены делегации продемонстрировали высокую технологическую готовность к выходу на рынки государств Персидского залива: «На данном этапе взаимодействие преимущественно носит экспортно ориентированный характер, однако по итогам визита достигнуты предварительные договоренности о возможной локализации производств, совместной научно-технической разработке продукции и участии в технологических кластерах на территории Саудовской Аравии».

Во время визита саудовская сторона проявила особое внимание к сельскохозяйственной продукции, стальному прокату, продукции черной металлургии и лесопромышленного комплекса Урала. «В королевстве заявили об амбициозных планах по наращиванию генерирующих мощностей, развитию электросетевого хозяйства, где будет востребована продукция свердловских предприятий. Большой экспортный потенциал есть у наших решений в сфере дистанционного и бесконтактного мониторинга линий электропередачи, а также организации мониторинга удаленных факельных систем нефтегазовых месторождений»,— отметил замгубернатора Василий Козлов.

Помимо этого, Центр поддержки экспорта СОФПП в целях развития экспорта с крупнейшим государством на Аравийском полуострове отобрал пять представителей малого и среднего бизнеса, специализирующихся на производстве продуктов питания, оборудования для определения параметров расплавленного металла и ряде других направлений. Им помогли с поиском потенциальных партнеров, переговорами и переводом презентационных материалов.

Эксперты подчеркивают, что нынешний этап сотрудничества характеризуется не только политической близостью, но и заметным ростом торговли в ключевых секторах. Политическое сближение России со странами Ближнего и Среднего Востока в последние годы закономерно способствовало наращиванию взаимной торговли. В 2022 году Россия вошла в ТОП-10 поставщиков Саудовской Аравии в сфере агропромышленного комплекса. В прошлом году товарооборот между странами составил порядка $1 млрд. Причем промышленное сотрудничество развивается не только в АПК, но и в энергетике, металлургии, химической промышленности, в области цифровых и аэрокосмических технологий, научно-технической сфере.

По данным Уральского таможенного управления (УТУ), внешнеторговый оборот Свердловской области с Саудовской Аравией пока незначительный — 0,7% по стоимости и 0,3% по весу от всего внешнеторгового оборота региона. Однако с начала года наблюдается увеличение показателей по сравнению с 2024 годом: на 59% по стоимости и на 58% по весу. Из Саудовской Аравии на Средний Урал импортируется оливковое масло, а Свердловская область экспортирует в страну металлы и изделия из них, мебель и ее части, изделия из древесины, лаки и краски. Отметим, что с февраля 2022 года публикация детальной статистики по объемам экспорта и импорта временно приостановлена по решению правительства РФ.

Видение будущего

Королевство Саудовская Аравия известно прежде всего как крупнейший экспортер нефти, однако в последние годы оно активно диверсифицирует свою экономику. «Страна уже далека от образа всемирной бензоколонки, который сложился в прошлые десятилетия. По объему продукции обрабатывающих отраслей на душу населения, а это главный показатель индустриализации, Саудовская Аравия уже сравнима с Китаем и превосходит все государства СНГ. Пока это в основном продукты переработки сырья, но растет и доля продукции с высокой добавленной стоимостью»,— отметил Олег Гущин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Саудовская Аравия может проявлять инвестиционный интерес к производству медоборудования, фармацевтике, образовательным проектам и машиностроению

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Саудовская Аравия может проявлять инвестиционный интерес к производству медоборудования, фармацевтике, образовательным проектам и машиностроению

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Для диверсификации экономики в королевстве реализуется стратегия Vision 2030, направленная на развитие несырьевых секторов, включая промышленность, туризм и высокие технологии. Эти усилия открывают дополнительные возможности для расширения торгового и инвестиционного взаимодействия с Россией. «Наиболее перспективными отраслями двустороннего взаимодействия выступают промышленное машиностроение, IT и инновации, производство медицинского оборудования, деревообработка, фармацевтика и сфера образования. Потенциал этих направлений объясняется структурной совместимостью экономик регионов: с одной стороны — индустриальная база Свердловской области, с другой — курс Саудовской Аравии на технологическую модернизацию и диверсификацию экономики в рамках Vision 2030»,— считает Оксана Фальченко.

По ее словам, с учетом национальных приоритетов Саудовской Аравии в сфере индустриального и человеческого капитала, интерес для инвестирования могут представлять: образовательные инициативы, прежде всего в рамках инженерных и атомных программ, где уральские вузы обладают признанной компетенцией, фармацевтическое производство, а именно развитие совместных НИОКР на базе биомедицинских центров Екатеринбурга и Свердловской области, проекты медицинского машиностроения, в частности поставка и сборка медицинских изделий и диагностического оборудования.

По словам Олега Гущина, о масштабных инвестиционных проектах говорить пока рано, но перспективы для наращивания экспортных поставок имеются. «Наибольший интерес к рынку Саудовской Аравии проявляют предприятия, занимающиеся деревообработкой, обработкой цветных металлов, изготовлением изделий из полиуретана, производством беспилотных летательных аппаратов и медицинского оборудования. Некоторые из них уже нашли себе партнеров для ведения бизнеса в этой стране. Инвестиционный потенциал Саудовской Аравии огромен, поэтому и спектр возможных инвестиционных проектов очень широк. Но начинать, как и во всем, надо с малого, в прямом и переносном смысле»,— заключил он.

Туристический интерес

Как сообщала Ассоциация туроператоров России со ссылкой на пограничную службу ФСБ, Саудовская Аравия впервые в истории российского въездного туризма вошла в ТОП-3 главных поставщиков туристов. До пандемии, в первом квартале 2019 года в Россию приехали всего 210 туристов из Саудовской Аравии, а в первом квартале 2025 года их число выросло в 47 раз — до 9,9 тыс. человек. Кроме того, Саудовская Аравия стала абсолютным лидером и по темпам роста въездного турпотока в Россию — +65,2% в сравнении с первым кварталом 2024 года.

«Туроператоры подтверждают, что интерес к России у туристов из Саудовской Аравии и других стран Персидского залива огромный. Эти туристы предпочитают “свободный отдых”, сокращая количество экскурсий до минимума. Их часто можно встретить в кафе и ресторанах Москвы и Санкт-Петербурга, а теперь все чаще и в горах Сочи. Способствовать еще большему росту турпотока могли бы прямые рейсы между Саудовской Аравией и Россией, сейчас граждане этой страны прилетают в Россию стыковочными рейсами через ОАЭ. Ожидается, что прямые рейсы будут запущены авиакомпанией Saudia Airlines осенью 2025 года»,— говорится в сообщении ассоциации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для туристов Саудовская Аравия впервые открылась в 2019 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Для туристов Саудовская Аравия впервые открылась в 2019 году

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По словам президента Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева, саудиты — взыскательные туристы с очень высоким уровнем среднего чека. «Им интересны туры, связанные с зимним отдыхом, русским и уральским колоритом, гастрономией и природой. Правда, пока наши места размещения не выигрывают по конкурентности предложений. Кроме того, туристов из Саудовской Аравии не завлечь стандартным сувенирным набором и магнитиками. Им следует предлагать дорогие ювелирные украшения и изделия из уральских камней»,— пояснил господин Мальцев.

Для туристов Саудовская Аравия впервые открылась в 2019 году. И у уральских отдыхающих страна в первую очередь ассоциировалась с паломническим туризмом — совершением хаджа в Мекку и Медину. Однако созданное не так давно в стране отраслевое министерство взяло курс на развитие туризма в более широком понимании и за короткое время создало инфраструктуру, кратно увеличило туристский поток, развило новые виды туризма. Как сообщал ранее “Ъ”, за 2023 год турпоток в Саудовскую Аравию вырос на 12%, это максимум среди стран G20. В планах королевства к 2030 году принимать по 150 млн отдыхающих. Для этого в развитие индустрии вложат $800 млрд. Из них 10% должны обеспечить частные инвестиции.

«С учетом колоссального финансирования и выгодного географического положения — Аравийский полуостров омывается с нескольких сторон теплыми морями — туристические возможности Саудовской Аравии не ограничены,— считает Михаил Мальцев.— Однако в стране пока нет русскоговорящих гидов, сохраняются логистические проблемы, а также ограничения, связанные с исключительно жесткими законами и национальными традициями».

Анастасия Реутова