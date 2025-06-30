На строительство школы в Салавате за 1,23 млрд рублей не нашлось желающих

Управление капитального строительства Башкирии не смогло выбрать подрядчика строительства школы на 1175 учеников в Восточном районе Салавата в связи с отсутствием желающих, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта составляла 1,2 млрд руб., его должен был оплатить бюджет республики.

По условиям торгов, подрядчик должен был до октября 2027 года построить здание, провести инженерные коммуникации, озеленить территорию и так далее.

Площадь застройки четырехэтажного здания должна была составить 6 тыс. кв. м.

Поиски подрядчика строительства школы ведутся с декабря 2022 года. Начальная стоимость контракта тогда составляла 759,6 млн руб. В феврале 2023 года на торги поступила одна заявка, но комиссия признала ее не соответствующей.

В марте и апреле этого года конкурс не состоялся: не нашлось желающих. В мае на контракт начальной стоимостью 1,3 млрд руб. нашелся единственный участник, но договор не был заключен.

Майя Иванова