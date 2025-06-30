История гостиничного бренда Novotel началась в 1967 году во французском городе Лилле — именно тогда был открыт первый отель гостиничной группы Accor. На тот момент в нем было 62 номера площадью 25 кв. м. В гостинице также были залы для совещаний и встреч, бассейн и парковка. На сегодняшний день открыто более 530 отелей под брендом Novotel в 60 странах. В основном они располагаются в крупнейших мегаполисах, бизнес-центрах и туристических направлениях. На популярных курортах под брендом Novotel работают резорт-гостиницы.

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В России первый Novotel появился в 1992 году рядом с аэропортом Шереметьево. Всего под этим брендом в стране работают 11 гостиниц.

Novotel Москва-Сити открылся в июле 2013 года. Гостям на выбор предлагается 361 номер с панорамными окнами. Это единственный сетевой отель в деловом квартале столицы, расположенный среди высочайших небоскребов Европы со зрелищными смотровыми площадками и панорамными ресторанами.

В Novotel приезжают как на деловые встречи, так и для отдыха и гастрономических впечатлений. Отель находится в самом эпицентре деловой активности, среди монументальных небоскребов, возвышающихся над старинной Москвой.

Место для бизнеса

Novotel Москва-Сити предоставляет гостям все необходимое для проведения деловых мероприятий разного формата: конгрессы, видеоконференции, форумы, обучающие тренинги и совещания закрытого характера. Novotel предлагает восемь просторных переговорных комнат общей площадью 655 кв. м с разной вместимостью и современным оборудованием. Их можно легко объединить в большие просторные залы или разделить на более мелкие комнаты.

Место отдыха

Когда деловые встречи закончены, Novotel Москва-Сити превращается в уютное место для отдыха. Расслабиться можно в wellness-центре inBalance. Там есть сауна, хаммам и зона отдыха. В wellness-центре также располагается тренажерный зал.

За атмосферой и вкусом в MC Traders

После заселения в Novotel Москва-Сити обязательно нужно посетить ресторан и бар MC Traders — он находится на первом этаже отеля. Меню ресторана включает как русскую, так и европейскую, американскую и азиатскую кухни. Начните день деловым завтраком, расслабьтесь на бранче, проведите уютный семейный обед, устройте официальный ужин или же организуйте детский праздник.

Удобная локация

Отель находится в пяти минутах ходьбы от трех станций метро и Московского центрального кольца (МЦК). За 10 минут вы можете дойти после мероприятия в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». А для тех, кто приезжает издалека, аэропорт Шереметьево доступен за 65 минут на Аэроэкспрессе без пересадок.

Личный автомобиль можете оставить в комфортном подземном паркинге на территории отеля.

Cake Collection

Обновленная коллекция тортов, разработанная под началом кондитера Анны Строковой — это собрание классических и авторских подходов к созданию тортов, выверенных рецептур советской эпохи и современная магия наших мастеров в каждом произведении кондитерского искусства. Удивительный микс вкусов, где есть все, что мы любим, но, главным образом, есть наслаждение вкусом. Попробуйте!

novotel-moscow-city.ru

Анастасия Гримашевич