Дом как живое существо

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Еще в студенческие годы Ольга Ильина услышала от преподавателя: все самое важное об архитектуре было описано еще в Ведах. Сначала это показалось чем-то трудно постижимым, но со временем стало опорной точкой. Через практику, проекты и глубокое изучение ведической системы знаний об архитектуре Васту Шастры Ольга поняла: архитектура — не только расчеты, но и наука тонких соответствий — между космическими ритмами, природной средой, построенным пространством и внутренним миром человека.

Ольга Ильина, создатель архитектурной студии «Васту Дизайн»



В 2012 году она основала студию «Васту Дизайн», чтобы соединять ведические знания с современными задачами и эстетикой и создавать пространства, настроенные по законам и ритмам природы.

Дом как точка настройки

Древняя наука Васту смотрит на пространство как на живой организм, который обладает пульсом, ритмами, дыханием. Васту Шастра гласит, что архитектурная среда должна находиться в резонансе с природой и своими обитателями. Задача архитектора здесь — обеспечить эту тонкую «настройку» будущего здания, соблюдая и все технические требования к архитектуре. По сути, Васту Шастра — это вариант осознанного проектирования родом из древней Индии.

Для ведической системы знаний важна каждая деталь: форма, структура, ориентация здания. «Во-первых, предпочтительна простая геометрия, — рассказывает главный архитектор студии „Васту Дизайн“ Ольга Ильина, — Так, квадрат или прямо­угольник как основа периметра дома создают устойчивое поле. В то же время сложные, ломаные контуры могут вызывать искажения в энергетике пространства».

Гармония, зашитая в форму

Васту не ограничивается геометрией. Есть рекомендации по расположению внутренних пространств, колористике комнат, планировке функциональных зон, расположению важных предметов интерьера и даже организации лестничных маршей. Дом ориентируется по сторонам света, вход организуется так, чтобы входила позитивная энергия. «Это точная синхронизация с магнитной сеткой Земли и тонкой энергией, — говорит архитектор. — У каждой части пространства своя доминирующая стихия. Например, на юго-востоке — Огонь, связанный с трансформацией, на северо-западе — Воздух, зона движения и перемен. У каждого сектора есть специфические характеристики, определяющие, например, в какой части дома кухня будет приносить радость и улучшать аппетит, а где — „сжигать“ позитивную энергию».

Хотя Васту неразрывно связано с духовными концепциями и сакральной архитектурой своих основоположников, оно отлично работает в современных домах и дизайне.

«Мы адаптируем древние принципы к реалиям современной архитектуры и запросам клиентов. Здесь нет экзотических атрибутов, обязательных мандал или восточного декора, если они не близки заказчику. Но есть главное: философская глубина и целостность, с которой мы подходим к проектированию», — подчеркивает Ольга Ильина.

Общие принципы — лишь основа архитектуры по Васту. «По-настоящему глубокий проект начинается с человека, — продолжает руководитель студии „Васту Дизайн“. — При разработке проекта дома мы учитываем дату рождения, состав семьи и другие переменные, чтобы провести расчеты по древней системе Айяди. Результаты определяют базовые размеры здания. Дом становится не просто „правильным“, а персонализированным — как идеально сшитый костюм».

Более сложная история — дизайн для уже готового дома или квартиры. Но и здесь есть приемы для гармонизации пространства. Главное, отмечают в архитектурной студии, подойти к проекту комплексно.

Избавиться от внутреннего шума

Потоки воздуха в доме, движение солнечного света, расположение зон отдыха и активности — все это влияет на эмоции, а в результате — на физическое состояние.

«Многие клиенты рассказывают: после переезда в новый дом или перестройки по Васту исчезла излишняя тревожность, восстановился сон, ушло ощущение внутреннего шума, — говорит Ольга Ильина. — Мы никому не обещаем чудес от перепланировки. Человек сам управляет своей жизнью, но если у него есть потребность получить поддержку в своих позитивных проявлениях от жилого пространства, то проектирование по законам глубинной гармонии способно ее обеспечить».

Дом, созданный по принципам Васту, дарит обитателям полную поддержку природы — гармонию, которая наполняет жизнь спокойствием и равновесием. Пространство мягко усиливает связь человека с окружающим миром. Именно ради этого чувства глубокой гармонии стоит строить жилье не только по инженерным расчетам, но и в соответствии с законами природы, уверена архитектор.

Инна Лаврова