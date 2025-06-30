Из-за ChatGPT вакансий для молодых специалистов в Британии стало на треть меньше

C момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года количество новых вакансий для молодых специалистов в Великобритании сократилось почти на треть. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на данные поисковика вакансий Adzuna.

Как отмечает газета, теперь вместо найма вчерашних студентов компании используют искусственный интеллект для выполнения работы, не требующей специальных навыков. В результате вакансий для выпускников, интернатур и вакансий на стартовые позиции в компании для людей без законченного высшего образования стало на 32% меньше. На эти вакансии начального уровня сейчас приходится 25% рынка труда в Великобритании по сравнению с 28,9% в 2022 году.

Как отмечает Adzuna, сильнее всего данная тенденция проявляется в розничной торговле. Тут число вакансий для молодых специалистов с ноября 2022 года рухнуло на 78%. Серьезный спад также зафиксирован в сфере IT — на 55%, а также в бухгалтерии и финансах — на 51%.

Кирилл Сарханянц