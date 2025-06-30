Авторами нового гимна Крыма стали экс-сенатор Ковитиди и поэт-песенник Резник

Бывший сенатор от Крыма Ольга Ковитиди и поэт-песенник Илья Резник стали победителями конкурса на новый гимн Республики Крым. Об этом сообщил журналистам первый зампред Госсовета (парламента) Крыма Сергей Цеков. По его словам, произведение можно будет услышать уже сегодня, оно будет опубликовано на сайте крымского парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов Фото: Коммерсантъ / Кристина Кормилицына

«Ковитиди написала музыку, Илья Резник написал слова»,— уточнил господин Цеков. Он отметил, что новый гимн будет дорабатываться, а в сентябре на сессии Госсовета его представят уже официально.

Напомним, старый гимн Крыма, написанный композитором Алемдаром Карамановым и поэтессой Ольгой Голубевой, был утвержден в 2000 году и, по мнению нынешних властей региона, морально устарел. В мае 2025 года в Госсовете был организован конкурс на лучший проект государственного гимна республики. Специальная комиссия отобрала 94 заявки, произведения должны были отражать реалии 2014 года и жизни полуострова в составе России.

Александр Дремлюгин, Симферополь