На ЧЭМК вводят четырехдневную рабочую неделю

С 1 сентября 1,2 тыс. сотрудников Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) переводят на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ЧЭМК Фото: Пресс-служба ЧЭМК

Меры необходимы для сохранения трудового коллектива и продолжения работы производства.

«В связи со значительной волатильностью курса валют, сложившимися неблагоприятными условиями на рынках ферросплавной продукции, значительным падением потребительского спроса и в целях обеспечения финансово-экономической устойчивости ЧЭМК реализуется антикризисная программа, в рамках которой с 1 сентября административный персонал всех структурных подразделений переводится на неполную рабочую неделю до конца 2025 года. Никаких сокращений персонала не планируется», — отметили в пресс-службе комбината.

Если ситуация на рынке улучшится, а курс валют стабилизируется, руководство пересмотрит решение, добавили в пресс-службе ЧЭМК.

Виталина Ярховска