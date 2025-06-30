В Уфе задержан подозреваемый в мошенничестве при продаже машин

Полицейские задержали 49-летнего жителя Уфы, подозреваемого в мошенничестве (ч. 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ) при продаже автомобилей. Всего в полицию поступило свыше 20 заявлений от граждан, сообщили в пресс-службе городского управления МВД.

По предварительной информации, в мае задержанный открыл автосалон, где принимал машины на реализацию. Он подделывал договоры, продавал автомобили, а деньги их владельцам не отдавал. Общая сумма ущерба оценивается в 25 млн руб.

Венера Хисамова