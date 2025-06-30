Суд взыскал с ЮГК более 100 млн рублей за причинение вреда природе

Пластовский городской суд удовлетворил частично два иска природоохранных прокуроров Челябинской области к ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) о взыскании ущерба, причиненного окружающей среде. Всего с ответчика взыскано почти 113 млн руб. при общей сумме исковых требований 654,2 млн руб. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе горсуда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В августе прошлого года Магнитогорская природоохранная прокуратура направила иск о взыскании с ЮГК и ООО «Уйский» 274,6 млн руб. ущерба, причиненного земельным участкам. Тогда же Челябинский природоохранный прокурор в защиту интересов Еткульского муниципального района и прав неопределенного круга лиц подал заявление о взыскании экологического вреда в размере 379,6 млн руб. с ЮГК и его дочернего ООО «Еткульзолото».

По решению суда по первому иску в пользу Уйского района солидарно с «Южуралзолота» и ООО «Уйский» взыскано 3,6 млн руб., только с ЮГК — 31,7 млн. В пользу Еткульского района «Южуралзолото» и «Еткульзолото» должны вместе выплатить 2,7 млн руб., еще 74,8 млн взыскано с ЮГК.

Пластовский городской суд продолжает рассматривать еще один, самый крупный иск на сумму 3,9 млрд руб., поданный природоохранной прокуратурой к ПАО «ЮГК» в августе 2024.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», летом прошлого года прокуратура Челябинской области по итогам проверки инцидента с прорывом насыпной дамбы на Светлинском месторождении ЮГК заявила об экологическом ущербе в размере более 3 млрд руб. Тогда надзорное ведомство требовало возбудить уголовные дела и сообщало о подаче исков о взыскании причиненного природе вреда.