Торги по четырем проектам КРТ стоимостью 897 млн рублей в Кемерове не состоялись

Торги по комплексному развитию территории (КРТ) четырех участков в Ленинском и Центральном районах Кемерова не состоялись. Аукционы, объявленные в мае и назначенные на 30 июня 2025 года, не привлекли ни одной заявки от потенциальных инвесторов. Начальная стоимость трех незастроенных участков площадью 289 тыс. кв. м, 106,8 тыс. кв. м и 102,3 тыс. кв. м, расположенных в Ленинском районе, составила 303,5 млн руб., 290,7 млн руб. и 289 млн руб. соответственно. Стоимость территории жилой застройки площадью 72,9 тыс. кв. м. в Центральном районе — 13,7 млн руб.

«Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки микрорайона 6/1 Центрального района города Кемерово признать несостоявшимся, так как по окончанию срока приема заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе», — указано в протоколе на сайте ГИС Торги.

Всего на четырех участках застройщикам предстоит построить более 402,6 тыс. кв. м жилья.

В декабре 2024 года правительство Кузбасса заявило, что в Кемерове будет создана самая большая в России зона КРТ — 540 га. Помимо жилья, будет построено 10 школ, 36 детских садов, четыре объекта здравоохранения, а также дворец искусств, культурно-досуговый и торгово-развлекательный центры и линейный парк.

Лолита Белова